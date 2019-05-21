Более 400 предпринимателей-экспортеров появятся в Татарстане за шесть лет

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). За шесть лет при поддержке Минэкономики РТ порядка 400 субъектов малого и среднего бизнеса должны начать свою экспортную деятельность и выйти на подписание экспортных контрактов с зарубежными контрагентами. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал первый замминистра экономики республики — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«Я могу назвать цифру, которая заявлена в рамках федеральных проектов: мы должны за шесть лет вывести 407 новых субъектов малого и среднего бизнеса на экспорт, причем 90 из них — в 2019 году», — сказал замглавы республиканского ведомства.

Экспортно-ориентированные предприниматели Татарстана поставляют товары и услуги в Объединенные Арабские Эмираты, США, Турцию, Казахстан, Беларусь, Узбекистан. В этом году Минэкономики РТ организует участие татарстанских предпринимателей в 13 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в странах ближнего и дальнего зарубежья. Уже проходят выставки в Казахстане в области здравоохранения и строительства, а также в период с 29 — 31 мая планируется участие наших предпринимателей в китайской пищевой выставке FMA China.

В республике функционирует Центр поддержки экспорта Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», который на безвозмездной основе оказывает предпринимателям услуги по обучению внешнеэкономической деятельности, переводы договоров и презентационных материалов компании на иностранные языки, софинансирует приведение продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товара (международная сертификация). Благодаря помощи Центра поддержки экспорта предприниматели находят надежных иностранных партнеров и расширяют рынки сбыта своей продукции.

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