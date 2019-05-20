Динара Прокопьева

21 мая 2019, 08:00

Общество

Технополис «Химград» потратит 1 млрд рублей на реконструкцию зданий, оставшихся со времен «Тасмы»

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Общество

Технополис «Химград» потратит 1 млрд рублей на реконструкцию зданий, оставшихся со времен «Тасмы»

Фото: архив/Султан Исхаков

500 млн рублей из них выделены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). 500 млн рублей, заложенные в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», покроют 50% общих расходов на реконструкцию производственных зданий технополиса «Химград», оставшихся со времен производственного объединения «Тасма». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал первый замминистра экономики республики — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«Остается огромная территория „Химграда“, которая требует реконструкции. На эти цели требуется миллиард рублей, и 500 млн рублей из них выделены по нацпроекту „Малое и среднее предпринимательство“», — сказал собеседник агентства. — Вместе с региональным и внебюджетным софинансированием средства будут направлены на реконструкцию семи объектов недвижимости — это старые производственные здания «Тасмы».

Сибгатуллин отметил, реконструкция будет длиться два года. После ремонта производственные здания можно будет сдать в аренду малому бизнесу.

Технополис «Химград» создан на территории бывшего советского производственного объединения «Тасма» в 2006 году. Площадь индустриального парка превышает 130 га, на которых работают свыше 290 резидентов.

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