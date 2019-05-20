Кукморцы из Лубянского колледжа победили во всероссийской молодежной конференции

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Студенты Лубянского лесотехнического колледжа победили в V Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь в науке – инновационный потенциал будущего», которая прошла в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



В работе конференции приняли участие более ста человек из образовательных учреждений Татарстана и других регионов России.



Нашу республику представляла команда Лубянского лесотехнического колледжа Кукморского района – Алина Марданова, Елизавета Ефремова, Ольга Пашина и Гузелия Сабирова.



В рамках форума участники представили свои научно-исследовательские работы по направлениям «Экологические проблемы современности», «Цифровые и инновационные технологии в профессиональной деятельности», «Современные проблемы и тенденции развития исторической науки», «Иностранные языки и методика их преподавания», «Физическое воспитание и здоровый образ жизни» и другие.



По итогам конференции Елизавета Ефремова и Ольга Пашина победили в номинации «Практическая направленность исследования» за коллективную работу «Искусство флорариума».

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