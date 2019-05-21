Начало соревнований: что ждет участников и гостей WorldSkills Russia во второй день чемпионата

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В 8:00 в выставочном центре «Казань Экспо» стартует финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia по 91 компетенции, из которых 23 относятся к блоку Future Skills, 26 — «Навыки мудрых (50+)», юниоры будут соревноваться в 48 категориях.

Для пяти компетенций подготовлены дополнительные площадки: «Окраска автомобиля» в ТрансТехСервисе (ул. Декабристов, № 96), «Печатные технологии в прессе» в типографии «А-пресс», (ул. Актайская, № 21/2) и МЦК-КТИТС (ул. Галеева, № 3а), «Поварское дело 50+», «Кондитерское дело 50+», «Хлебопечение 50+» в Международном колледже сервиса (ул. Адоратского, № 58б).

Все соревнования продлятся до 18:00.

Кроме соревнований в «Казань Экспо» пройдут круглые столы и обсуждение по таким темам, как «Передовые технологии и инновации в коммунальной отрасли», «Проведение исследования требований кадрового рынка в рамках создания регионального ЦОПП», будут рассмотрены вопросы по реализации проекта «Билет в будущее». Спикерами станут заместитель гендиректора — технический директор союза «Молодые профессионалы» Алексей Тымчиков, советник гендиректора по тиражированию практик Ворлдскиллс союза «Молодые профессионалы» Анна Набатова, руководитель направления юниоров союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Федосеев и другие.

В 13:30 начнется большое пленарное заседание по теме «Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики», в котором примут участие Президент РТ Рустам Минниханов, зампредседателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, президент WorldSkills International Саймон Бартли и др.

Как сообщалось ранее, чтобы попасть на соревнования, гостям нужно зарегистрироваться на сайте https://tickets.worldskills.ru/ и получить бесплатный электронный билет.

Добраться до МВЦ «Казань Экспо» можно на бесплатных автобусах, которые отправляются каждый час с 8:30 до 15:30 от парковок у торгового центра «Леруа Мерлен» (Оренбургский тракт, № 174), станции метро «Дубравная» и у торгового центра МЕГА Казань (Проспект Победы, № 141). С 11:00 начнут ежечасно курсировать автобусы от «Казань Экспо», последний уедет в 18:30.

До места проведения соревнований также можно доехать на электричке. Пригородные электропоезда курсируют от железнодорожного вокзала до международного аэропорта «Казань», стоимость проезда составит 40 рублей.

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