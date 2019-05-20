В селе Бугульминского района открылся мини-музей Славы воина-интернационалиста

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В селе Петровка Бугульминского района открылась комната Славы воина-интернационалиста Эрика Газизова, погибшего в Афганистане, пишет «Бугульминская газета».



У Дома культуры собрались те, кто был хорошо знаком с парнем, – соседи, одноклассники, школьные учителя. По приглашению администрации поселения на церемонию приехали родственники из разных уголков Татарстана и Башкортостана. Присутствовали на торжественном мероприятии и ветераны Афганской войны.



Эрик был призван в армию в 1983 году. После «учебки» он попал в Афганистан, где неоднократно принимал участие в боевых операциях. Подразделение, в котором он служил, 24 июня 1984 года, во время выполнения боевого задания, попало под обстрел противника. В бою бугульминец огнем из миномета подавил три огневые точки моджахедов, но сам погиб от пули, выпущенной врагом. За мужество и отвагу, проявленные на поле боя, Эрик Газизов был посмертно награжден орденом Красной Звезды.





Награда долгое время не могла попасть в руки родных. Но, благодаря настойчивости директора сельской школы Натальи Марковой, ее трехлетней переписке с Министерством обороны РФ, знак солдатской доблести добрался до Петровки. Его торжественно передали маме воина-интернационалиста Фатыме Галимовне. Чтобы сохранить память о подвиге земляка, в школе открыли музей и клуб имени Эрика Газизова.



В связи с оптимизацией учебного заведения деятельность сельского музея приостановилась, но теперь комната Славы вновь открылась. Инициатором открытия выступила мама Эрика. Фатыму Галимовну поддержали и местные депутаты, и жители населенного пункта.





Новым местом для комнаты Славы стал петровский Дом культуры. После капитального ремонта экспонаты – письма, фотографии, личные вещи бугульминца – вновь представлены вниманию посетителей. На момент гибели Эрику Газизову было всего 19 лет. Он стал одним из шести парней, не вернувшихся из Афганистана.



Глава сельского поселения Рафаэль Ибрагимов рассказал, что в данном музее можно будет узнать обо всех ребятах. Комната Славы будет открыта каждый день.



«Мы предложили включить посещение мини-музея в образовательный план учебных заведений, чтобы сюда приезжали ребята со всего района», – поделился глава сельского поселения Рафаэль Ибрагимов.

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