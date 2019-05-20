Татар-информ

21 мая 2019, 06:28

Общество

Управляющие компании Нижнекамска стали лучшими по итогам 2018 года

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Общество

Управляющие компании Нижнекамска стали лучшими по итогам 2018 года

Фото: .e-nkama.ru

В номинации среди управляющих компаний, обслуживающих более одной тысячи квадратных метров жилья, первое место заняла УК Нижнекамска – ПЖКХ-17.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая организация в сфере управления многоквартирными домами» по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По итогам конкурса в номинации среди управляющих компаний, обслуживающих более одной тысячи квадратных метров жилья, первое место заняла управляющая компания Нижнекамска ПЖКХ-17, второе место также завоевали представители Нижнекамска – управляющая компания «Жилье».

Кроме того, в столице республики подвели итоги республиканского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий ЖКХ РТ» за 2018 год. Первое место заняли представители Набережных Челнов, второе место присудили коллективу управляющей компании ПЖКХ-17, третье – Бугульма.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поздравлял победителей на деловом понедельнике.

«Мы поздравляем наших победителей – это высокая оценка труда всего коллектива управляющих компаний Нижнекамска, в целом сферы ЖКХ нашего города», – отметил градоначальник.

 

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