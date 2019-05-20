В Балтасях выбрали победителей первенства РТ по корэш среди молодежи

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). В поселке городского типа Балтаси состоялось первенство Татарстана по корэш среди молодежи 1998-2000 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 290 спортсменов из 34 команд, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Победителями в личном зачете стали Ришат Исхаков из Набережных Челнов, Ильназ Миннулин из Балтасей, Ислам Фаляхов из Казани, Радик Гафуров из Альметьевска, Ильшат Тагиров из Нижнекамска и другие.



В командном зачете первое место завоевал Альметьевск, серебряным призером стала Казань, на третьем месте расположили хозяева соревнований из Балтасей.

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