В Музее болгарской цивилизации открылась выставка «Тайны древнего Болгара»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). На выставочной площадке Музея болгарской цивилизации открылась выставка «Тайны древнего Болгара», приуроченная к Международному дню музеев, пишет газета «Яна тормыш».
На выставке экспонируются живописные работы членов Союза художников Татарстана. В открытии экспозиции приняли участие ученики Болгарской школы № 2.
Учащихся приветствовал сказитель древнего Болгара. В своем выступлении он рассказал о древней истории Спасского края и раскрыл некоторые из его тайн. Все участники выставки с большим интересом ознакомились с работами художников.