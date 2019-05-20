В Музее болгарской цивилизации открылась выставка «Тайны древнего Болгара»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). На выставочной площадке Музея болгарской цивилизации открылась выставка «Тайны древнего Болгара», приуроченная к Международному дню музеев, пишет газета «Яна тормыш».



На выставке экспонируются живописные работы членов Союза художников Татарстана. В открытии экспозиции приняли участие ученики Болгарской школы № 2.



Учащихся приветствовал сказитель древнего Болгара. В своем выступлении он рассказал о древней истории Спасского края и раскрыл некоторые из его тайн. Все участники выставки с большим интересом ознакомились с работами художников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.