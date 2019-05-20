В Болгарском музее-заповеднике провели турнир «Занимательный кросс – путь воина»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Открытые районные спортивно-интеллектуальные соревнования «Занимательный кросс – путь воина» провели на территории Болгарского музея-заповедника среди подростков в возрасте 14-15 лет, пишет газета «Новая жизнь».



Мероприятие было приурочено к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участники эстафеты преодолели сложный маршрут, выполнив задания интеллектуального и спортивно-игрового характера.

По итогам турнира победителем стала команда Полянской средней школы. Второе место присудили команде Антоновской школы, третье – школе №2. Победители и призеры получили сертификаты на бесплатное посещение всех музеев Болгарского музея-заповедника, призы и подарки.

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