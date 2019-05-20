Наставник «Рубина» о работе в сборной РФ: Предложение возглавить команду было, но выбрали Черчесова

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о своём отношении к посту наставника сборной России по футболу.

«Предложение возглавить национальную сборную было и я на него согласился. Но выбрали Станислава Черчесова, который довольно хорошо справляется. Работа в сборной для любого тренера — это дело чести», — рассказал на послематчевой пресс-конференции против «Анжи» Бердыев.

Встреча казанского и махачкалинского на «Казань Арене» завершилась нулевой ничьей.

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