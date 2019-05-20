Исполняющий обязанности наставника «Анжи»: В игре с «Рубином» мы оборонялись полтора тайма

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Исполняющий обязанности главного тренера махачкалинского «Анжи» Александр Жидков прокомментировал нулевую ничью с «Рубином», отметив удовлетворение от нее.

«Игра была сложной для нас, мы никак не могли зацепиться за мяч и поэтому нужно было обороняться полтора тайма. Не могу сказать, с чем это связано, возможно, психология. В целом, довольны, что набрали очки», — сообщил Жидков на послематчевой пресс-конференции.

Вдобавок он отметил игру голкипера «Анжи»: «Юрий Дюпин — большая фигура в нашем клубе, человек, который на протяжении всего сезона играл без ошибок. Поэтому я считаю, что он достоин вызова в сборную».

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