Полузащитник «Рубина»: Для победы над «Анжи» нам не хватило удачи и концентрации

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Евгений Башкиров прокомментировал нулевую ничью с аутсайдером Российской премьер-лиги «Анжи».

«Где-то не хватило удачи, где-то были не совсем сконцентрированы в завершающей части. Сейчас ребята все равно хотят играть. Очень хотели сегодня победить, потому что заключительный матч дома. Жалко, что болельщиков не порадовали. Все расстроены этим», — поделился футболист.

Последняя игра сезона для подопечных Курбана Бердыева состоится в Краснодаре 26 мая.

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