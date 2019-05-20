Курбан Бердыев о ничьей с «Анжи»: У «Рубина» есть проблемы с созданием позиционных атак

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал нулевую ничью в последнем домашнем матче сезона против махачкалинского «Анжи».

«“Анжи” — хорошая команда, которая неплохо обороняется. Что они и продемонстрировали сегодня. Игра могла раскрыться, если бы мы сумели реализовать наши немногочисленные моменты», — рассказал Бердыев.

Также он объяснил причину плохой реализации команды: «Наши игроки не самые высокие, им не всегда хватает роста. Игра на втором этаже для нас частая проблема, поэтому старались действовать низом. В целом, у нас есть проблемы в создании позиционных атак».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.