Заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика» будут принимать с 25 мая

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стартует 25 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«К участию в нем приглашаются городские округа (городские округа с внутригородским делением), городские и сельские поселения», — говорится в сообщении.

Победителей будут оценивать по нескольким номинациям, одна из них — «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Конкурсные заявки принимаются с 25 мая по 15 июня в Министерстве культуры РТ (по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д.66/33, кабинеты 111, 113).

Отобранные заявки муниципальных образований до 20 июля направят в федеральную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Ознакомиться с Положением конкурса и скачать заявку можно на сайте Минкульта РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.