Представители восьми регионов ПФО приняли участие в Кубке ДОСААФ РТ по мотокроссу в Зеленодольске

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). 18 мая на временном мотодроме города Зеленодольск состоялся мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ РТ, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.

В торжественном параде открытия приняли участие председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов, замруководителя исполкома Зеленодольского района Денис Лулаков и военный комиссар Зеленодольского муниципального района Рамиль Батршин.

«Мотоспорт — это очень зрелищный и красивый вид спорта, неслучайно здесь собралось так много зрителей. На наши гонки приехали спортсмены от 7 до 60 лет, практически со всех регионов Поволжья. Желаю всем участникам успешных стартов, хороших результатов и самое главное — без травм», — сказал глава татарстанского ДОСААФ Дамир Динниулов.

Соревнования прошли в лично-командном зачете. Для участия в мотоциклетных гонках заявились 55 участников от 7 лет до 61 года, представляющие 8 регионов Приволжского федерального округа: Республика Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Ульяновская, Кировская, Пензенская и Самарская области.

Первыми на старт вышли самые юные гонщики с объемом двигателя 65 куб. м, затем «класс 85», далее выступили самые мощные машины — 125 и 250 куб. м.

Отдельно выступали и новички, которые занимаются мотоспортом всего один год, и ветераны в категориях 45+ и 50+, а завершали гонку «класс Чезет».

Гонщикам каждого класса было необходимо дважды преодолевать замкнутую кривую дистанции в течение 15 минут, а затем проехать еще 2 круга.

В течение 6 часов спортсмены соревновались в скорости и четкости прохождения дистанции, в разных возрастных категориях и классах. К шести часам вечера соревнования были завершены, а главная судейская коллегия во главе с Ильдаром Габбасовым подвела итоги турнира.

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