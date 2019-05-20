В мужскую сборную России по волейболу вошли два игрока казанского «Зенита»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня руководство мужской волейбольной сборной России объявило расширенный состав команды на Лигу наций. В их числе два игрока казанского «Зенита».

Всего в расширенную заявку сборной на мужскую Лигу наций вошли 30 волейболистов. Среди них блокирующий казанского «Зенита» Алексей Самойленко и его одноклубник, один из самых титулованных российских волейболистов, диагональный Максим Михайлов.

Первый этап Лиги наций пройдет с 31 мая по 2 июня. Россия является действующим победителем турнира.

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