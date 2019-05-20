Сотни проектов и награды из рук Песошина: в Казани выбрали победителей форума «Наш Татарстан»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). На площадке казанского IT-парка подвели итоги масштабного IX Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория Возможностей». Финал объединил в себе образовательную программу, выставку проектов и торжественную церемонию награждения. Награды победителям вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Перед торжественной частью мероприятия Песошин обошел выставку лучших проектов форума вместе с главой республиканского Минмолодежи Дамиром Фаттаховым, зампредседателя Госсовета РТ Риммой Ратниковой и директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым. Изначально заявки на форум подали свыше 900 проектов в 9 различных сферах. К финальной выставке эксперты рекомендовали 20 из них.

Алексей Песошин напомнил присутствующим, что сегодня Татарстан — один из ведущих динамично развивающихся регионов страны.

«Мы находимся на лидирующих позициях среди субъектов России в том числе и в области государственной молодежной политики. Сложно завоевать такую позицию, но еще сложнее ее удержать. Поэтому я прошу не расслабляться и планомерно двигаться вперед», — напутствовал участников Премьер-министр республики.

Он добавил, что в Татарстане уже несколько лет работает специальная Стратегия управления талантами. Она направлена на сохранение и накопление человеческого капитала, что является обязательным условием для развития современной экономики.

«В современных условиях возникает потребность в инициативных, креативно мыслящих и компетентных в различных областях людях, которые смогут внести новое качество в социально-экономическую жизнь нашего общества. И республиканский молодежный форум располагает богатым инструментарием для повышения компетентности молодежи, ее включения в инновационную деятельность нашей республики», — подчеркнул Алексей Песошин.

В заключение он назвал главную цель форума — показать молодежи ее востребованность и важность для родной республики. Затем началась сама церемония награждения. Победителями стали проекты в сферах предпринимательства, развития туризма, медицины, инфраструктуры, спорта, инноваций, культуры и ряда других областей.

По словам организаторов, призеры получат не только финансовую поддержку, но и полный набор экспертного сопровождения со стороны республиканских министерств и ведомств — от поездок на крупные федеральные форумы до участия в различных грантовых конкурсах.

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