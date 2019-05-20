Выпускники казанского юридического института получили напутствие от Владимира Колокольцева

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Выпускники Казанского юридического института МВД РФ получили напутствие по видеоконференции от Владимира Колокольцева. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в заседании Общественного совета при МВД России. Мероприятие прошло на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в режиме видеоконференции с ведомственными образовательными организациями из 30 регионов страны», – рассказали в пресс-службе ведомства.

От Казанского юридического института МВД России в мероприятии участвовали 26 слушателей 5-го курса вуза вместе с начальником учебного заведения генерал-майором полиции Фоатом Зиннуровом и заместителем председателя Общественного совета при МВД по РТ Сергеем Дружковым.

Владимир Колокольцев отметил, что на сегодняшний день в учебных заведениях МВД России обучаются порядка 42 тыс. человек. Обращаясь к студентам, он пожелал всем выпускникам успешно пройти итоговую аттестацию и достичь высоких результатов в службе. «В любой профессии нужно постоянно развиваться, чтобы отвечать требованиям, которые предъявляет сама жизнь. И, конечно, всегда внимательно относиться к людям, быть справедливым, честно и добросовестно исполнять свой долг», – сказал Владимир Колокольцев.



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