Татьяна Голикова на WorldSkills в Казани встретится с участниками программы обучения предпенсионеров

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова посетит финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia в Казани. Вице-премьер РФ планирует пообщаться с участниками государственной программы переобучения лиц предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Об этом сообщил сегодня на установочном пресс-брифинге в «Казань Экспо» заместитель директора Департамента коммуникаций Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Дмитрий Карабчуков.

«Впервые у нас национальный финал чемпионата посещает вице-премьер России Татьяна Голикова, которая будет присутствовать здесь завтра. Это редчайший случай, когда государственный чиновник такого ранга проявляет интерес к финалу национального чемпионата WorldSkills. В программе Татьяны Голиковой завтра запланировано общение с участниками госпрограммы переобучения лиц предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Это совершенно новая программа для нашей страны, которая сейчас набирает обороты», — рассказал Карабчуков.

По его словам, только в России в движение WorldSkills вовлекаются люди старшего поколения. «Этого нет нигде. Минтруд хочет переобучить людей предпенсионного возраста в количестве 25 тыс. человек по стандартам WorldSkills. Также Министерство труда рассматривает чемпионат „Навыки мудрых“ как составляющую этой программы», — подчеркнул представитель Союза «Молодые профессионалы».

В финале VII Национального чемпионата WorldSkills Russia примут участие более 1,5 тыс. конкурсантов из 85 регионов. Параллельно пройдут соревнования «Навыки мудрых (50+)». В этом чемпионате будут соревноваться свыше 390 участников по 26 компетенциям WorldSkills.

Академия WorldSkills Russia реализует специальную федеральную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для предпенсионеров. Программа реализуется за счет средств бюджета РФ в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

По всей России действует более 350 центров обучения, в которых в этом году будут учиться 25 тыс. предпенсионеров.

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