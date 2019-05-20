Татар-информ

20 мая 2019, 19:09

Общество

Татьяна Ларионова приняла участие в проекте «Мы вместе» в казанской школе для слабовидящих детей

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Общество

Татьяна Ларионова приняла участие в проекте «Мы вместе» в казанской школе для слабовидящих детей

Камерный оркестр «Новая музыка» из Центра современной музыки Софии Губайдуллиной провел совместную репетицию с хором из числа воспитанников школы.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Сегодня зампредседателя Госсовета РТ, руководитель депутатского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» Татьяна Ларионова посетила казанскую школу № 172 для слабовидящих детей, где приняла участие в мероприятии в рамках республиканского партийного проекта «Мы вместе». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Так, сегодня в гости к детям приехал камерный оркестр «Новая музыка» из Центра современной музыки Софии Губайдуллиной. Состоялась первая совместная репетиция оркестра с хором из числа воспитанников начальных классов, а затем оркестр исполнил несколько концертных номеров из своего репертуара современной музыки.

Перед началом репетиции Татьяна Ларионова отметила, что участие известного оркестра в проекте «Мы вместе» является одним из конкретных проявлений доброй воли творческих коллективов республики. 

«Мы, депутаты Государственного Совета Татарстана, рады видеть, как профессиональные творческие коллективы сотрудничают с социальными учреждениями для детей с ограниченными возможностями. Они вместе с вами выбирают репертуар, вместе репетируют. Такое отношение профессиональных музыкантов позволяет развиваться способностям и талантам детей, способствуя развитию чувства полноценного развития в обществе. Мы вместе работаем для включения детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества и полноценного внедрения инклюзивного образования», — сказала депутат.

В проекте, реализация которого стартовала в начале года, принимают участие спецшколы и интернаты городов и районов совместно с творческими коллективами республики, в том числе Центром искусств «Шарм», Камерным оркестром «Новая музыка», Городским женским джаз-оркестром «Фантазия», Казанским камерным оркестром «La Primavera», Академией популярной музыки Игоря Крутого и другими. 

Заключительный концерт участников проекта состоится в июне.

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