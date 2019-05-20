Свыше 100 мастер-классов пройдут в рамках международного форума учителей в Елабуге

(Елабуга, 20 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Х Международный фестиваль школьных учителей в Елабужском институте КФУ — 2019 в этом году пройдет 5 — 7 августа. Главная тема форума — «Школа перемен». Об этом сегодня сообщили в Елабужском институте КФУ.

На дискуссионных площадках и мастер-классах участники фестиваля будут обсуждать решения проблем по созданию образовательного полилингвального пространства, использованию цифровых образовательных технологий в школе, развитию и поддержке одаренных детей. Традиционно в рамках учительского форума пройдут пленарная сессия, открытые лекции ученых и специалистов в области современного образования, круглые столы, деловые игры, экспертные практикумы, а также будут работать дискуссионные площадки. Например, запланировано порядка 100 мастер-классов от экспертов России, Германии, Испании, Турции, Латвии, Китая и других стран.

Ежегодно международный фестиваль учителей в Елабуге собирает свыше 500 учителей из России и зарубежья. За время работы форума ( с 2010 года) в нем приняли участие более 5 тыс. педагогов и было проведено более 1 тыс. практических мастер-классов и дискуссионных площадок.

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