Татар-информ

20 мая 2019, 18:16

Здоровье и среда

Казанцев приглашают найти в городе места обитания соловьев

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Здоровье и среда

Казанцев приглашают найти в городе места обитания соловьев

В рамках акции «Соловьиные вечера» любой желающий может отправить запись с трелями птиц специалистам, которые помогут идентифицировать пение соловья.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Казани стартовала акция «Соловьиные вечера», призванная привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны. Координирует мероприятие доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Алла Аринина. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Цель акции одновременно научная (использовать данные о численности соловьев в городе как индикатор состояния окружающей среды) и пропагандистская — привлечь внимание горожан к проблемам охраны птиц», — говорится в сообщении.

По словам Аллы Арининой, соловей является индикатором благоприятного состояния окружающей среды: если оно ухудшается, то соловьи покидают обжитую территорию.

«Принять участие в акции может любой желающий. Песня соловья узнаваема. В случае сомнений можно отправить аудиозапись с трелями птиц на сайт, где специалисты помогут идентифицировать пение соловья», — рассказала доцент КФУ.

Она добавила, что по итогам прошлого года на карте Казани были отмечены 100 мест обитания соловьев.

Для того чтобы провести мониторинг соловьев, необходимо найти место, где поют соловьи, сосчитать певцов, записать адрес места, где поют эти птицы: название улицы, номер дома и корпуса. Также важно кратко описать место, где поет соловей: парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги. 

Итоги акции объявят в начале июня.

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