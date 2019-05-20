Участники «Чистых игр» в Татарстане собрали три тонны мусора

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Обычный субботник превратился в веселое соревнование с призами в Татарстане. Участники Всероссийской акции «Чистые игры» за один день собрали почти 3 тонны мусора. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мероприятие в Казани провели активисты детской общественной организации „Дети Казани“ совместно с молодежным экологическим движением РТ „Будет чисто!“. Уборка мусора прошла на пляже Нижнее Заречье. Школьники 8-9-х классов объединились в команды и очистили природные объекты города», — сказано в сообщении.

На протяжении часа участники 31 команды соревновались в сборе мусора, за каждый мешок они получали баллы. Во время веселого субботника его участники собрали 113 мешков мусора. Самые активные команды получили в награду дипломы и подарки.

Аналогичная акция также прошла в Нижнекамске и в селе Бетьки Тукаевского района республики. В общей сложности добровольцы — участники Всероссийской акции «Чистые игры» собрали около 3 тонн мусора.

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