В Казани на Черном озере воссоздадут павильоны в стиле дебаркадерной архитектуры 60-80-х годов

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани, в парке «Черное озеро», который является объектом культурного наследия регионального значения, будут воссозданы два утраченных в 2010 году исторических павильона в стиле дебаркадерной архитектуры 1960-1980-х годов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, который согласовал инициативу.

«Проекты воссоздания прошли соответствующую государственную историко-культурную экспертизу. Согласно документам, в парке появятся ресторанный комплекс, а также здание для коворкинга и проката», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Также Комитет РТ по охране объектов культурного наследия подчеркивает, что здания будут воссозданы в прежних габаритах на уцелевших до настоящего времени фундаментах. Кроме того, будут сохранены аутентичные решения по фасадам и объемно-планировочным принципам, характерные для кораблестроительных традиций того времени. Это значит, что на верхней палубе павильонов разместится закрытое помещение, ассоциирующееся с капитанским мостиком, а первый этаж будет характерно громоздким.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на полуострове Локомотив планируется построить здание яхтенной марины в стилистике речных павильонов начала XX века. Проект причального сооружения был согласован в апреле 2017 года на Межведомственной комиссии при Президенте РТ по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

«Это сезонные павильоны, собранные по каркасной схеме, выдержанные в стилистике начала XX века. Раньше у нас таких по городу очень много было. К сожалению, они уже все сгнили. Последние из оставшихся были разрушены на Черном озере (два классических павильона для парковых нужд). И то это были еще не самые старые, им лет по 70 – 80. А вообще, если мы смотрим фотографии старой Казани, у нас весь город был заставлен разного рода павильонами – каких только не было, великое множество. Мы решили сделать в таком же стиле», – пояснил тогда в интервью «Татар-информ» руководитель архитектурной мастерской «Старая Казань» и член правления Федерации парусного спорта РТ Павел Тиняев.

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