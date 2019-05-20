Госалкогольинспекция: Наибольшее число нарушений на алкогольном рынке РТ выявлено в Казани и Челнах

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин провел сегодня очередное заседание Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, на котором были рассмотрены итоги первого квартала этого года, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов сообщил, что в период с января по март было проверено 3 тыс. объектов алкогольного рынка. В результате проверок было выявлено 771 нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции у 597 хозяйствующих субъектов.

Самое большое количество нарушений было выявлено в столице республики, Набережных Челнах и Нижнекамске.

В течение первого квартала из незаконного оборота было изъято 9,9 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Общая сумма штрафов составила более 12 млн рублей, из которых более 5 млн приходится на Казань.

Также Жаудат Ахметханов напомнил о действии моратория на штрафы по нарушениям, которые были совершены впервые или не повлекли тяжких последствий: за отчетный период было вынесено 299 предупреждений.

По словам главы Госалкогольинспекции РТ, важное место в ходе контрольно-инспекционной деятельности занимает система «Народный контроль», с помощью которой было зарегистрировано 1019 обращений из 40 районов. 177 из них были подтверждены.

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