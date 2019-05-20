(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась блокировки видеоролика на сайте, на котором склоняли детей к суициду. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В результате мониторинга сети Интернет прокуратура Сармановского района РТ установила, что на одном из крупных видеохостингов размещено видео с противоправной информацией, склоняющей детей к суицидам. При этом доступ к информации являлся свободным для неограниченного круга пользователей», – уточнил Руслан Галиев.

Надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор с обращением о блокировке запрещенных ресурсов. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме и доступ к видеозаписи заблокирован.



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