В Татарстане наградят самых активных пользователей портала «Культурный дневник школьника»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). 21 мая состоится торжественное награждение активных пользователей республиканского культурно-образовательного портала «Культурный дневник школьника», сообщают организаторы мероприятия.

В церемонии примут участие глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова, исполнительный директор студии «Татармультфильм» Алсу Низамеева и главный режиссёр студии Сергей Киатров.

Впервые на мероприятии прозвучит «Гимн культурной команды Татарстана». Текст сочинили сами участники проекта — учащиеся 1 — 4-х классов. Отмечается, что исполнение гимна станет доброй традицией мероприятия.

Культурная команда портала насчитывает более 80 тыс. пользователей. На сегодняшний день на портале зафиксировано более 18 млн посещений. Каждый день здесь общаются более 20 тыс. учащихся со всего Татарстана, отмечает источник.

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