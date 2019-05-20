Минниханов поблагодарил Samsung за помощь в подготовке сборной России к WorldSkills-2019

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководством WorldSkills International и Samsung Electronics, поблагодарив их за внимание к подготовке в Казани мирового чемпионата WorldSkills-2019. В ходе беседы Президент РТ также отметил роль южнокорейской компании в обучении членов национальной сборной России.

«Мы благодарны, что в учебном центре Samsung Skills ведется подготовка представителей российской сборной к чемпионату мира. Мы благодарны, что наши специалисты имеют возможность пройти там обучение. Это позволяет значительно улучшить компетенции и повысить профессиональный уровень подготовки», – сказал Минниханов. «Мы рады, что ваша компания станет генеральным партнером чемпионата WorldSkills в Казани», – добавил он.

В Доме Правительства РТ сегодня прошло подписание партнерского соглашения о сотрудничестве между WorldSkills Intrernational и компанией Samsung Electronics. Подписи под документом поставили президент WorldSkills Саймон Бартли и вице-президент, глава глобального технологического центра Samsung Electronics, генеральный секретарь подразделения Samsung Skills Донг Сеоб Джанг.

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