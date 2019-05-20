Новый промпарк «Саба» принесет Татарстану более 500 рабочих мест

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). К 2024 году в татарстанском промышленном парке «Саба» будет создано более 500 рабочих мест. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«Сейчас на этой территории уже есть три резидента. К 2024 году мы планируем, что будет 22 резидента и более 500 рабочих мест», — отметил Сибгатуллин.

По его словам, отличие промпарка «Саба» от других индустриальных площадок республики состоит в том, что он находится в сельской местности.

«Промпарк „Саба“ будет расположен в сельской местности. Это одна из наших доктрин — развивать промышленное производство и создавать рабочие места нужно не только в мегаполисах, но и в сельской местности, чтобы сохранить население», — подчеркнул первый замминистра экономики РТ.

Стоимость нового проекта оценивается примерно в 380 млн рублей, причем 250 млн рублей будут привлечены за счет нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Республиканское софинансирование составит около 58,6 млн рублей, 20% вложат управляющая компания, рассказал Сибгатуллин. Эти средства направят на подведение инженерной инфраструктуры и строительство трех производственных зданий, заключил собеседник агентства.

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