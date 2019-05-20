В театре Качалова планируют открыть театральный сезон спектаклем «Дракон» по произведению Шварца

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). КАРБДТ им. Качалова планирует открыть новый театральный сезон постановкой «Дракон» по произведению Евгения Шварца. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал PR-менеджер театра Александр Чернов.

«В планах, что „Дракон“ откроет новый театральный сезон. Ориентировочно это будет середина сентября. Сейчас в театре идут ежедневные репетиции, шьют костюмы, делают обувь. Актеры репетируют каждый день, все свободное от спектаклей время. Основные декорации уже готовы — они чуть меньше 10 метров, то есть спектакль будет очень масштабным, такого в Казани еще не было», — сообщил собеседник агентства.

По словам Чернова, в работе над спектаклем задействованы все цеха КАРБДТ им. Качалова. «Я видел репетиции спектакля и могу сказать, что постановка будет мистической, фантастической, помпезной», — считает PR-менеджер.

«Дракон» — пьеса-сказка в трех действиях, написанная Евгением Шварцем в 1942-1944 годах в эвакуации из блокадного Ленинграда в Сталинабаде (ныне столица Таджикистана Душанбе, — прим. Т-и). В основе произведения лежит сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить — победитель сам обращается в дракона. Убить чудовище может только юноша с чистыми помыслами.

Попытки постановки пьесы на сцене театра в период правления Иосифа Сталина и Никиты Хрущева не увенчались успехом — спектакль, одобренный на предварительных просмотрах, после первого показа на публике в 1944 году сняли из репертуара. Повторная постановка «Дракона» под руководством режиссера Николая Акимова вышла в Ленинградском театре Комедии лишь в 1962 году.

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