За год в Елабужском районе установят 13 тыс. «умных» счетчиков

(Елабуга, 20 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 13 тыс. «умных» счетчиков будут установлены в этом году в Елабуге и Елабужском районе. До этого подобные приборы учета устанавливались лишь в районе. В прошлом году они появились в 30 населенных пунктах – всего 5 тыс. счетчиков. Об этом сообщил начальник ЕРЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Максим Михеев.

Так, в июне современные приборы учета электроэнергии установят в селах Морты, Лекарево, Армалы, Бехтерово, тем самым энергетики завершат программу в районе. Массовая установка счетчиков стартовала в городе этой весной. Они удобны в применении, к примеру, абонентам не нужно ежемесячно передавать показания приборов учета. Кроме того, счетчики позволяют оперативно выявлять случаи повреждения в сетях энергоснабжения и другие проблемы.

«При проведении анализа качества электроэнергии у нас выявились проблемы в селах Анзирка и Мальцево. В этих населенных пунктах нужны меры, которые требуют серьезные капитальные вложения, поэтому мы их не можем в оперативном порядке пока устранить. Все это заложили в нашу инвестпрограмму. Также мы подтвердили 7 объектов, где у нас имелись проблемы с качеством электроэнергии. В основном, проблемы связаны с низким напряжением, т. е. люди часто жалуются, что не хватает напряжения», — отмечает Максим Михеев.

Также энергетики напоминают жителям, что «умные» счетчики устанавливаются за счет ОАО «Сетевая компания» и просят не идти на поводу мошенников, которые просят деньги за установку таких приборов учета.

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