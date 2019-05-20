Заинская спортсменка завоевала «золото» Евразийских игр боевых искусств

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Спортсменка из Заинска Ольга Романова завоевала два «золота» на соревнованиях в Уфе. Девушка стала чемпионкой вторых открытых Евразийских игр боевых искусств и Всероссийского турнира. За победу на соревнованиях она получит звание «Мастер спорта России», передает «Заинск-информ».



Ольга Романова занимается борьбой на поясах три года, ее тренирует Равиль Салихов.



Сейчас девушка учится в колледже при Набережночелнинском педагогическом институте на факультете «Учитель физкультуры», а тренируется в спортзале молодежного центра в Заинске-2. Оттачивать мастерство девушке помогают знаменитые заинские спортсменки Регина Салихова и Екатерина Бусова.



17-летняя Ольга Романова за три года тренировок завоевала более двадцати медалей на соревнованиях разного уровня, в том числе трижды побеждала на международных турнирах, завоевала «золото» на всероссийских соревнованиях, «серебро» – на первенстве мира и три раза одержала победу на татарстанских турнирах.



Только с начала текущего года талантливая спортсменка завоевала пять золотых медалей – одну из них на чемпионате Казахстана в борьбе на поясах.



Сейчас спортсменка тренируется перед чемпионатом Татарстана и первенством России, соревнования станут отборочным этапом на первенство мира.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.