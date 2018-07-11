Электричество и вывоз отходов: Казань сдает демонстрационный экзамен перед мировым WorldSkills

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). VII Национальный чемпионат WorldSkills Россия в Казани станет тестовым мероприятием перед 45-м мировым чемпионатом по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Об этом сообщил сегодня журналистам в Казани Президент WorldSkills International Саймон Бартли.

«Национальный чемпионат послужит мероприятием, при помощи которого мы сможем оценить подготовку объекта. Стоит заметить, что с объектом мы уже знакомы. Он новый, мирового уровня. Мы сможем оценить не только его подготовку, но и все остальные сервисы, которые будут представлены зрителям, посетителям и гостям. Мы будем рассматривать и проверять все, с чем столкнутся участники. Это электричество, вывоз отходов и другие операционные моменты, которые стоит учитывать», — сказал он.

Саймон Бартли считает, что Национальный чемпионат в Казани станет хорошим тестовым мероприятием перед мировым чемпионатом, до которого осталось меньше трех месяцев. Представители союза WorldSkills Russia также смогут оценить, как здесь функционируют оборудование и все другие сервисы.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов пояснил журналистам, что сейчас площадка «Казань Экспо» сдает важный экзамен.

«У нас есть такое понятие, как демонстрационный экзамен. Сейчас площадка сдает этот экзамен. Понятно, что на ней ни разу не организовывались чемпионаты такого уровня. По оценкам гостей, которые приезжают сейчас, чемпионат пройдет на самом высоком уровне», — отметил он.

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