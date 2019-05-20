Солистка ансамбля танца «Казань» и журналист: призеры «Мини-Мисс Татарстан» поделились мечтами

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной итогам XVIII республиканского конкурса «Мини-Мисс Татарстан-2019», его победительницы Айсылу Гарифуллина и Ева Желтухина поделились с представителями СМИ своими мечтами.

Финал конкурса, напомним, состоялся в Казани в минувшую субботу, 18 мая. Как рассказала на первой после своей победы пресс-конференции 10-летняя «Мини-Мисс Татарстан-2019» Айсылу Гарифуллина, обучающаяся в детской студии ансамбля танца «Казань», в будущем она хотела бы стать солисткой взрослого состава коллектива. 6-летняя Ева Желтухина, поразившая жюри конкурса декламированием стихотворения с перевоплощением прямо на сцене в несколько сменяющих друг друга персонажей и получившая титул «Мини-Мисс Казань-2019», во взрослой жизни планирует быть журналистом.

«Мы оцениваем детей по талантам. Упор именно на творческий номер, на их развитие. Мы очень хотим, чтобы в детях развивалась естественность, гармоничность, конкурентноспособность, целеустремленность, чтобы они были трудолюбивыми, старательными, успешными — стремились к новым высотам. Не даром символ нашего конкурса — одуванчик. И конкурс проходит в дни, когда он цветет — по всем полянкам желтые солнышки, как наши лучистые детки. Мы хотим, чтобы наши детки, взрослея, как частички одуванчика, стремились потом только вверх и добивались все новых и новых высот», — прокомментировала идею конкурса руководитель агентства «МТ моделс» Ирина Николаева.

По ее словам, всего на участие в конкурсе в этом году заявилось около тысячи участниц. Они проходили отбор в своих городах и зональных турах республики. К отборам в Казани затем было приглашено около сотни кандидаток на титулы первых красавиц Татарстана, из них в финальном шоу участвовали 29 (одна из претенденток выбыла из-за болезни).

Как призналась Айсылу Гарифуллина, завоевавшая титул «Мини-Мисс Татарстан-2019», участвовать в конкурсе она отправилась вслед за своей двоюродной сестрой Аделей Муртазиной. Она в свое время также завоевала титул первой маленькой красавицы региона. Для самой Айсылу, по ее же словам, конкурс оказался еще и непосредственно жизненно полезным.

«До этого конкурса у меня была не совсем красивая улыбка: папа говорил, что я улыбаюсь как зайчик. А после я стала улыбаться, как настоящая мисс, и хочу за это сказать огромное спасибо», — простодушно поведала Айсылу Гарифуллина.

«Мини-Мисс Казань-2019» Ева Желтухина, несмотря на 6-летний возраст, оказывается, уже успела проявить упорство в борьбе за корону. Она участвует в конкурсе второй раз, и если в прошлом году призового места ей завоевать не удалось, то в этом году вершина девочке покорилась.

В ближайших планах у победительниц конкурса и его организаторов — участие во всероссийском конкурсе «Маленькая красавица России-2019», который пройдет в Сочи с 27 июня по 6 июля, а также в международном конкурсе красоты Little Miss World в Болгарии.

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