Памятная доска Василию Качалову после реставрации вновь украсила фасад дома на ул. Лобачевского

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Отреставрированную памятную доску Василию Качалову вернули на прежнее место — на фасад дома № 3 по ул. Лобачевского. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил PR-менеджер КАРБДТ им. Качалова Александр Чернов.

«Наш театр провел капитальную реставрацию памятной доски на фасаде дома. Ее сняли еще в начале года. Реставрацию проводили по новейшей технологии — доску покрыли составом, благодаря которому она стала ярче, цвет в будущем не потускнеет. Также нанесли специальное покрытие, которое не позволяет пыли наседать, и доска будет постоянно под защитой», — рассказал спикер.

Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии первой степени Василий Качалов жил в доме № 3 по ул. Лобачевского с 1897-го по 1899 год. Спустя два года — в январе 1900 года — театральный режиссер Владимир Немирович-Данченко пригласил Качалова служить во МХАТе. Актер принял предложение и в феврале покинул Казань.

Здание, в котором они жил в течение своего пребывания в столице Татарстана, считается памятником жилой архитектуры. Оно построено из красного кирпича, выполнено в стиле эклектики с классицистическим направлением.

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