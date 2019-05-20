Директор ЦСМ Росстандарта в РТ Фарид Туктаров поздравил татарстанцев с Днём метрологии

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Ежегодно 20 мая вся мировая общественность отмечает Всемирный день метрологии. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции знаменитой «Метрической конвенции», на основе которой было создано Международное бюро мер и весов. Конвенция была подписана 17 странами, в том числе и Россией.

Значение измерений велико в современном обществе. Они имеют первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и совершенствования технологии, для обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности.

Метрология имеет большое значение для прогресса естественных и технических наук, так как повышение точности измерений — одно из средств совершенствования путей познания природы человеком, открытий и практического применения точных знаний.

Для обеспечения научно-технического прогресса метрология должна опережать в своем развитии другие области науки и техники, ибо для каждой из них точные измерения являются одним из основных путей их совершенствования.

В этом году Всемирный день метрологии — особенный: 20 мая 2019 года произойдет официальный переход на новую систему единиц СИ, основанную на фундаментальных физических константах. Такое решение было принято на 26-ой Генеральной конференции по мерам и весам в конце прошлого года.

«Фундаментальные физические константы неизменны и одинаковы во всем мире. Переход к новой системе повысит качество измерений и сделает возможным применение технологий нового уровня точности, поможет внедрению передовых решений в науке и на производстве, снижению стоимости высокотехнологичных процессов в России. Ускорит переход к цифровой экономике, приблизит „беспилотную“ эру и повысит качество жизни», — отметил в своем приветствии руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Директор ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Фарид Туктаров отметил, что празднование этого дня является признанием результатов и важности профессиональной деятельности специалистов метрологии всего мира. Сегодня любая область жизнедеятельности человека не мыслима без измерений, единиц величин и эталонов.

Он подчеркнул, что метрологическая служба ФБУ «ЦСМ Татарстан» является одной из крупнейших в Российской Федерации, располагает высококвалифицированными специалистами, обладает уникальной эталонной базой и современным поверочным оборудованием, удовлетворяющими потребности не только Республики Татарстан, но и целого ряда регионов России.

«Пусть этот день, к которому причастен каждый человек нашей планеты, принесет вам много положительных эмоций, хорошее настроение, прилив сил и новые перспективы в деле развития метрологии. Желаю вам мира и добра, успехов и благополучия в вашем ответственном деле. Крепкого здоровья и удачи вам и вашим близким!» — заключил Фарид Туктаров.