Новейшее оборудование и опыт корейцев: Samsung стала генеральным партнером WorldSkills в Казани

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Соглашение о сотрудничестве между Samsung Electronics и WorldSkills International, подписанное сегодня в Казани на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с руководством международной организации WorldSkills International и компании Samsung Electronics, будет реализовано по двум направлениям.

Об этом сообщил журналистам сразу после подписания документа советник гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин.

«Мы с компанией Samsung сотрудничаем давно и довольны этим сотрудничеством. Сегодняшнее подписание соглашения — подтверждение того факта, что компания многое вкладывает в международное движение и помогает российскому движению», — отметил он.

Эмиль Губайдуллин рассказал о двух важных направлениях реализации сотрудничества. Первое предполагает, что Samsung предоставит в качестве спонсорского взноса оборудование в виде экранов, мониторов, телевизоров, ноутбуков и мобильных устройств. Второе направление касается перенятия зарубежного опыта.

«С другой стороны, у нас долгосрочное сотрудничество с Samsung Skills, направленное на перенятие опыта подготовки корейских участников россиянами. О результатах можно сказать кратко: благодаря тем навыкам, которые мы получили у Samsung Skills, мы смогли с последних мест по мобильной робототехнике в Абу-Даби подняться на второе место», — пояснил спикер.

Вице-президент, глава глобального технологического центра Samsung Electronics, генеральный секретарь подразделения Samsung Skills Донг Джанг в свою очередь отметил, что компания более десяти лет оказывает поддержку WorldSkills International. Она помогает участникам соревнований реализовать свои мечты.

«Площадка в Казани послужит хорошей платформой для соревнований, на которых участники будут бороться за реализацию своих желаний. Мы помогаем им приблизить мечты, мотивируем их на достижение профессионального мастерства», — подчеркнул он.

Согласно данным спикера, главная цель компании Samsung — дать возможность участникам работать на новейшем оборудовании в компетенциях, связанных с информационными технологиями. Он также отметил, что корейские конкурсанты, проявившие себя и показавшие высокие результаты, уже работают в компании Samsung.

Соглашение о том, что компания Samsung стала генеральным партнером 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани 22 — 27 августа, было подписано в рамках VII Национального Чемпионата WorldSkills Россия в Казани.

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