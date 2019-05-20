Татар-информ

20 мая 2019, 15:30

Культура

На пресс-конференции в «Татар-информ» расскажут о подготовке к «Каравону»

Культура

На пресс-конференции в «Татар-информ» расскажут о подготовке к «Каравону»

Русский народный праздник состоится 25 мая в селе Никольское.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Во вторник, 21 мая, в 12.00 в информационном агентстве «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об организации праздника «Каравон» в Лаишевском районе республики.  

Русский народный праздник состоится 25 мая в селе Никольское. Что именно подготовили для его гостей, расскажут начальник отдела культуры исполнительного комитета Лаишевского муниципального района РТ Ильнур Гайниев,  художественный руководитель Центра русского фольклора НКЦ «Казань» Светлана Первакова и Ирина Шувалова, программный директор праздника «Каравон-2019», представитель креативного бюро «Сельсовет» (г. Москва).
На сайте «Татар-информ» будет доступна онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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