На пресс-конференции в «Татар-информ» расскажут о подготовке к «Каравону»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Во вторник, 21 мая, в 12.00 в информационном агентстве «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об организации праздника «Каравон» в Лаишевском районе республики.

Русский народный праздник состоится 25 мая в селе Никольское. Что именно подготовили для его гостей, расскажут начальник отдела культуры исполнительного комитета Лаишевского муниципального района РТ Ильнур Гайниев, художественный руководитель Центра русского фольклора НКЦ «Казань» Светлана Первакова и Ирина Шувалова, программный директор праздника «Каравон-2019», представитель креативного бюро «Сельсовет» (г. Москва).

На сайте «Татар-информ» будет доступна онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

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