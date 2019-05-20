Два года в колонии проведет бухгалтер из Альметьевска за присвоение денег компании

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Два года в колонии проведет 40-летняя бухгалтер из Альметьевска за присвоение почти полумиллиона рублей компании. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в период с сентября по ноябрь 2015 года 40-летняя женщина, работая в должности главного бухгалтера предприятия по продаже автомобилей, присваивала денежные средства, вырученные от реализации транспортных средств. Причиненный ущерб составил более 400 тыс. рублей», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Кроме того, с сентября 2015 по май 2016 года подсудимая незаконно увеличила себе зарплату, присвоив таким образом порядка 90 тыс. рублей из фонда заработной плат.

Главбух была признана виновной по статье «Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере». Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, женщине запрещено в течение 2 лет занимать должности в коммерческих и иных организациях, связанных с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.



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