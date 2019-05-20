Казань вошла тройку лидеров по итогам Всероссийской олимпиады школьников

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Казань заняла третье место в рейтинге по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Опередили столицу Татарстана Москва и Санкт-Петербург, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

«По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады Казань традиционно вошла в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в республике 148 победителей и призеров, из них 85 — казанские школьники, что составляет 57%», — прокомментировал спикер.

Согласно докладу начальника Управления образования, в региональном этапе олимпиады приняли участие 1843 школьника. Из них 979, то есть каждый второй стал победителем или призером.

«Удельный вес победителей и призеров Казани почти в два раза выше Санкт-Петербурга. Из 9 абсолютных татарстанских победителей семеро — казанские учащиеся. Все победители и призеры финального этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады», — добавил Хидиятов.

Он также отметил, что казанские школьники достойно защищают честь республики и на международных олимпиадах. С начала года они завоевали пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил педагогические коллективы за хорошую работу. «Хочу поблагодарить всех педагогов, учителей, директорский корпус за ту колоссальную работу, которую они проводят. Результаты говорят сами за себя. Воспитывать детей — это действительно тяжелый труд. Учитель играет ключевую роль в их жизни», — отметил градоначальник.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.