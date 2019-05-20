В Татарстане на капремонт зданий ветслужб потратят почти 30 млн рублей

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году отремонтируют 22 здания ветеринарных служб на 29,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

«На сегодняшний день объем выполнения программы составляет 85%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зданиях Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Арского, Бавлинского, Балтасинского, Заинского, Нурлатского и Сармановского государственных ветеринарных объединений строительно-монтажные работы уже завершились.

В 2018 году в республике отремонтировали 27 зданий ветеринарных служб на сумму почти 29,7 млн рублей.

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