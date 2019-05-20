В Заинске на территории крупного строительного завода произошел пожар

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Заинске на территории крупного строительного завода ООО «Завод Техно» произошел пожар. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 11.29 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на территории ООО "Завод Техно" происходит горение на открытой площадке», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ № 88 установили, что огнем объяты поддоны со строительным утеплителем.

Порядка получаса потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 450 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.





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