Более ста семей московских татар получат подписку на татарскую печатную прессу

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). «Штаб татар» регулярно на каждое полугодие оформляет подписку на татарские газеты и журналы. В этом году более ста семей московских татар получают газету «Халкым минем», сообщает пресс-служба «Штаба татар Москвы».



По инициативе «Штаба татар Москвы» читатели библиотеки Татарского культурного центра, ученики татарской школы № 1186 имени Мусы Джалиля, а также гости «Штаба татар» будут знакомиться с татарской печатной прессой.





«Штаб татар» регулярно подписывает газеты «Халкым минем», «Шэхри Казан», «Безнен гэжит», журналы «Идел», «Ялкын», «Соембикэ», «Безнен мирас». Таким образом общественная организация татар Москвы вносит свою лепту в популяризацию татарской прессы.



Координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина поделилась, что молодежь, которая посещает мероприятия, всегда старается ознакомиться с татарской прессой. Также во время различных мероприятий организовывается раздача татарских газет.



«Мы считаем, что каждый татарин должен принять участие в подписной кампании на татарские газеты и журналы. Если молодежь в этом вопросе не покажет активность, то будущее национальной прессы весьма туманно», – высказала мнение Гульнара Яруллина.

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