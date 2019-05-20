В Набережных Челнах появится новый пляж возле улицы Центральной

(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пляж возле улицы Центральной готов получить официальный статус, об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по РТ Абузар Нугуманов.

С 21 мая в Набережных Челнах начнется проверка пляжей на предмет их готовности к купальному сезону. В городе существуют шесть мест, где горожане предпочитают купаться летом. Среди них — пляж возле набережной Тукая, неподалеку от улицы Центральной, у которого до сих пор нет официального статуса купального места.

«Благодаря руководству Набережных Челнов за короткое время приведена в порядок территория на набережной поселка ГЭС: установлен спасательный пост, очищено и обследовано водолазами дно водоема, зона заплыва обозначена буйками. Но до сих пор в этом месте официально запрещено купаться. Считаю целесообразным здесь организовать муниципальный пляж», — заявил Нугуманов.

Между тем оставшиеся несанкционированные места представитель МЧС посоветовал взять под особый контроль — оборудовать запрещающими аншлагами, установить общественные посты, организовать патрулирование, запретить вблизи воды торговать спиртным.

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