Коллектив госпиталя Набережных Челнов для ветеранов войн получил награду республиканского конкурса

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах коллектив госпиталя для ветеранов войн получил награду республиканского конкурса «Человек – большое сердце», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Награды получили также чиновники, индивидуальные предприниматели, преподаватели РТ, которые постоянно оказывают помощь и поддержку лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс республиканского масштаба уже в четвертый раз проводят благотворительный фонд «Милосердие в образовании» и университет управления «ТИСБИ».



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