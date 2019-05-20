Хэдлайнером фестиваля «Науруз» выступит румынский театр Nottara со спектаклем «Мольер»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Хэдлайнером Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз» выступит спектакль «Мольер» румынского театра Nottara из Бухареста. Фестиваль состоится в Казани с 1 по 8 июня, сообщает пресс-служба театра Камала.



Режиссером постановки выступил Роман Феодори – режиссер-постановщик Красноярского театра юного зрителя. Спектакль будет сыгран 7 июня на Большой сцене Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала.

Спектакль поставлен благодаря театральной лаборатории DENS, прошедшей в 2017 году под руководством Олега Лоевского, и предлагает современное прочтение биографии Мольера – одной из самых важных фигур мировой драматургии.





В пьесах великого комедиографа, поэта и актера содержатся наиболее достоверные сведения о его биографии. Сама смерть Мольера имела художественную атмосферу, так как драматург умер на сцене, выступая в собственной пьесе «Мнимый больной».



Спектакль Романа Феодори рассказывает о сложной жизни Мольера, создавая рамочную историю, основанную на книгах Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера» и «Кабала святош», дополненную фрагментами из пьес «Плутни Скапена», «Мнимый больной», «Тартюф», «Дон Жуан».



Работая над спектаклем, режиссер Роман Феодори смог превратить труппу Ноттары в команду, которая дышит и движется в одном ритме. Благодаря тонкому пониманию человеческой психологии режиссер обнаружил смысловую линию, объединяющую 13 разных актерских индивидуальностей в единый ансамбль.

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