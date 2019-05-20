В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о противодействии птичьему гриппу

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Во вторник, 21 мая, в 10.00 на площадке информационного агентства «Татар-информ» состоится пресс-конференция о мерах предупреждения птичьего гриппа на территории республики.

С начала 2019 года в России было зафиксировано две вспышки высокопатогенного вируса гриппа птиц типа А на птицеводческих предприятиях в Ростовской области. Какие меры предпринимает Татарстан, чтобы не допустить опасную инфекцию, расскажут на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов и заместитель начальника главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте «Татар-информ». Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

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