Татар-информ

20 мая 2019, 14:09

Происшествия

Водитель иномарки, сбивший насмерть 15-летнюю девочку в Казани, предстанет перед судом

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Происшествия

Водитель иномарки, сбивший насмерть 15-летнюю девочку в Казани, предстанет перед судом

32-летний водитель «Фольксвагена» скрылся с места ДТП, но позднее был задержан полицейскими.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Водитель иномарки «Фольксваген», сбивший насмерть 15-летнюю девочку в Казани и уехавший с места ДТП, предстанет перед судом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В Казани перед судом предстанет 32-летний водитель "Фольксвагена", обвиняемый в смертельном наезде на пешехода. Ему предъявлены обвинения по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"», – уточнил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 марта на пересечении улиц Ершова и Курашова 32-летний водитель «Фольксвагена» вылетел на «красный», сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она через несколько дней скончалась.

Предполагаемого виновника ДТП задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
 

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