В Казани установили мемориальную доску татарскому поэту-фронтовику Мухамеду Садри

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Казани открыли мемориальную доску известному татарскому поэту-фронтовику, заслуженному работнику культуры ТАССР и РСФСР Мухамеду Садри, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Открытие состоялось при участии заместителя министра культуры РТ Ленара Хакимзянова, председателя Союза писателей РТ Данила Салихова, а также детей поэта.





Доска появилась на доме № 9/5 по улице Сибирский тракт, где поэт жил с 1954 года по 1999-й.

Дочь поэта Гульнур Мухамедовна поделилась, что для семьи поэта это большой праздник.





«Сегодня день рождения нашего папы Мухамеда Садри, и мы благодарны Министерству культуры РТ за открытие мемориальной доски и память о нашем отце», – сказала Гульнур Мухамедовна.

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