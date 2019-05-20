(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Татарстане из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По информации ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан" объявлено штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении на территории республики», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Ночью во вторник и среду (21 и 22 мая) местами на территории Татарстана температура упадет до минус одного градуса. В Казани минусовая температура ожидается в ночь на вторник, 21 мая.



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